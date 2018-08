Reportage: Undercover bei Foodora

Mein erster Tag als Rider (Fahrradkurier). Es ist trocken, hat 25 Grad, zwischendurch erhaschen ein paar Sonnenstrahlen eine Wolkenlücke. Das Fahrrad steht am Startpunkt auf der Mariahilfer Straße bereit. Nach wenigen Minuten ist es auch bei mir so weit: Die erste Bestellung trudelt ein. Ich schlage innerlich ein Rad. Das erste Lokal befindet sich am Uhlplatz in Wien-Josefstadt. Die Zeit ist vorgegeben. Ich komme rechtzeitig an. Der Kellnerin sage ich den Namen des Kunden, doch sie will die Bestellnummer wissen. Diese ist mir erst beim zweiten Blick ersichtlich. „Heute ist mein erster Tag”, sage ich. „Der erste Tag? Na dann, weißt du noch gar nicht, was auf dich zukommt“, antwortet sie.

Die Frau bietet mir ein Glas Wasser an. Als der Koch mir das Essen bringt, will ich es in den vorgeschriebene Thermotasche geben. „Geh bitte, gib’s doch einfach so in den Rucksack“, sagt er verbissen und stellt die Papiertüte hinein. Nach dem Pick-up radel ich über zwei Kilometer zu meinem Ziel. Dort angekommen übergebe ich die Speisen, bekomme neben einem verkrampften Lächeln auch ein Trinkgeld von einem Euro. Es folgt prompt der nächste Auftrag. Am Weg treffe ich immer wieder andere Lieferanten. Man radelt aneinander vorbei, begrüßt sich wie Busfahrer es tun.