Analyse: Das Geschäft mit dem leeren Magen

Das Geschäft mit dem leeren Magen brummt. „Zum Gesamtvolumen der gesamten Branche vom Vorjahr sehen wir einen Anstieg von 20 bis 40 Prozent“, heißt es vom Lieferdienst Foodora. Doch auch andere Player mischen am Markt mit: der amerikanische Anbieter Uber Eats, Lieferservice (ein Teil der niederländischen Takeaway-Gruppe) sowie Mjam (gehört wie Foodora zu Delivery-Hero).

Dass der Markt heiß umkämpft ist, sieht man in Frankreich, Italien, in den Niederlanden und in Australien. Dort hatte das Unternehmen erst vor Kurzem den Rückzug angekündigt. In Wien, dem einzigen österreichischen Zustellgebiet, ist innerhalb von zwei Monaten die Anzahl der angestellten Mitarbeiter von 70 auf 60 gesunken. Die Zahl der freien Dienstnehmer ist dafür gestiegen. Diese Entwicklung kritisiert der Betriebsrat (siehe Interview).

Die Schwestermarke Mjam steckt in puncto Essenslieferung auf zwei Rädern noch in den Kinderschuhen. Erst seit wenigen Monaten radeln Zusteller in Graz zu den Kunden, mittlerweile auch in Salzburg. In Innsbruck soll der Service ebenfalls bald verfügbar sein.