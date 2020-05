Der gelbe Engel im cremefarbenen Mercedes

Ein Taxifahrer braucht ein Auto. Ein guter Taxifahrer braucht ein Auto – und mindestens zwei Packerln Taschentücher im Handschuhfach, ein Handy-Ladekabel in der Mittelkonsole und je eine Handvoll Zuckerln und Hundeleckerli in der Türablage.

Zumindest wenn es nach Wolfgang Kirchhofer geht. Sein cremefarbener Mercedes ist entsprechend ausgestattet. „Man weiß ja nie, was der Kunde braucht“, sagt er, während er die Limousine mit ruhiger Hand über die Längenfeldgasse in Wien-Meidling steuert. „Das ist Dienstleistung. Alles alles andere ist nur Lenkrad-Drehen.“

Kirchhofer – braun gebrannte Haut, grauer Schnauzer und knallgelbes Hemd – ist seit 40 Jahren Taxifahrer. 25 Jahre arbeitete er in Salzburg, den Rest in Wien – die meiste Zeit angestellt. Nun hat er sich selbstständig gemacht. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Branche eine existenzbedrohende Krise durchmacht.