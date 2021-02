Das Zaha-Hadid-Haus am Wiener Donaukanal wird jetzt vermietet

Ursprünglich hätten die ersten Mieter bereits im Frühjahr 2020 in das Zaha-Hadid-Haus einziehen sollen. Doch dieser Zeitplan hat sich offenbar verzögert. Für das Grätzel ist Urbi jedenfalls die Chance, das zu werden, als was es erdacht war: ein lebendiger Stadtteil am Wasser.

Die Idee, im Zaha-Hadid-Haus Kurzeit-Mieter unterzubringen, ist an sich nicht neu. Im Jahr 2006 erbaut, befanden sich darin neben Eigentumswohnungen und Miet-Appartements auch WG-Zimmer.

Zwischenzeitlich fungierte das Gebäude als Boarding-House für ausländische Studenten. Zunächst erfolgreich, bald aber immer weniger.

Jahrelanger Leerstand

Das hatte auch mit der Pleite des früheren Eigentümers, der Stadterneuerungs- und Eigentumswohnungsgesellschaft (SEG), im Jahr 2007 zu tun. Zuletzt Stand das Haus gänzlich leer.