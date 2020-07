City-Fahrverbot in Wien: Hebein erwartet keinen Verdrängungseffekt

Kritik am geplanten Fahrverbot in der Wiener Innenstadt ist von vielen Seiten laut geworden – eine davon hat die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein nun getroffen. Sämtliche Vorsteher der Bezirke innerhalb des Gürtels waren am Freitag zu ihr ins Rathaus geladen - der KURIER berichtete bereits.

Die roten Bezirkschefs hatten im Vorfeld lautstark gegen das Fahrverbot getrommelt. Der Grund: Sie befürchten Verdrängungseffekte und ein Verkehrschaos. Und das könnte sich – wie so mancher Experte hinter vorgehaltener Hand sagt – wohl auch nicht vermeiden lassen.