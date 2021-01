Burger-Hype erreicht Wien: Wann "Five Guys" in Wien eröffnen

Amerika mitten im Herzen von Wien: "Five Guys" und "Coming Soon" steht Am Graben 30 groß und in Rot geschrieben. Die gehypte amerikanische Burger-Kette eröffnet ihre erste Filiale in Wien.

Man wollte schon viel früher öffnen, doch der Lockdown und die Verlängerung des Lockdowns habe auch die Eröffnung des Lokals verzögert, heißt es.

Noch Ende Jänner

Ursprünglich war die Eröffnung des Fast Food-Lokals für Herbst 2020 geplant gewesen, nun soll am 25. Jänner 2021 aufgesperrt werden. "Diese Entscheidung liegt nicht in unseren, sondern in den Händen der Regierung", informiert der Burger-Laden.