Wirte: „Wir wollen endlich wieder aufsperren“

Freitesten. Bei den Wirten hatten Ansagen, der Betreiber müsse das „Freitesten“ kontrollieren, für einen Aufschrei gesorgt. „Das ist für uns nicht möglich“, sagte noch Anfang der Woche Gastro-Spartenobmann Mario Pulker. Nach der Klarstellung von Kanzler Kurz, dass in der Gastronomie die Gesundheitsbehörde in Zusammenarbeit mit der Polizei Stichproben durchführen werde, ist Entspannung angesagt. „Wie sollte das bei den kleinstrukturierten Betrieben funktionieren? Jetzt sind wir erfreut und erleichtert“, so Pulker, der „normalen Geschäftsbetrieb“ im Zuge von Testen und Impfen herbeisehnt.