Neues Lokal Tolstoy: Das vegan-digitale Restaurant

Beim Bärenmühldurchgang, an der Ecke zur Rechten Wienzeile, leuchtet es in den Abendstunden neuerdings pastellfarben. Und zwar aus einem Lokal.

Dessen Schriftzug "Tolstoy" ist rosa-orange, die verglaste Front türkis. "Take away" (zum Mitnehmen) und "Plant-based-Eatery" (Pflanzliche Nahrung) steht in Leuchtbuchstaben in den Fenstern der Küche, in die man von Außen hineinsehen kann.

"Transparenz ist uns besonders wichtig", sagt Daniil Klubov. Auch wenn dieser Satz so klingen mag: Klubov ist kein Politiker der Neos. Sondern der Erfinder des Lokals.

"Wir haben den Namen Tolstoy gewählt, weil der Autor schon in so frühen Zeiten für die Rechte der Tiere gekämpft hat. Da wussten viele in Europa noch gar nichts von Vegetarismus", so der 30-jährige Russe im Gespräch mit dem KURIER.