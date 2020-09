Fluffiger Genuss-Trend: Jetzt wird Pinsa statt Pizza gegessen

Rezept der Bloggerin "backmaedchen1967":

350 g Mehl Type 405 oder 550

50 g Dinkelvollkornmehl gesiebt

75 g Reismehl

25 g Kichererbsenmehl

0,2 g frische Hefe

50 g Lievito Madre (wer keinen hat nimmt statt 0,2 g frische Hefe 0,5 g frische Hefe)

310 ml kaltes Wasser

5 g Salz

5 ml Olivenöl

Die Zutaten 20 Minuten in der Küchenmaschine kneten. Der Teig sollte etwas weicher als Pizzateig sein. Bei Bedarf etwas Wasser hinzufügen. Dann 30 Minuten rasten lassen. Anschließend in einer Kunststoffbox für mindestens 48 Stunden in den Kühlschrank stellen. Er kann bis zu fünf Tage in Kühlschrank bleiben. Dazwischen kann man ihn kurz durchkneten.

Am Tag des Backens zwei Stunden bei Zimmertemperatur akklimatisieren lassen und zu vier Schiffchen formen, bei 240 Grad Umluft 11-13 Minuten backen und etweder davor oder danach nach Wunsch belegen.

Das genaue Rezept gibt es hier.