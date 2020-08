Trend Einrexen: Darauf sollten Sie achten

Als man noch zum Greißler anstatt in den Supermarkt ging und als noch jeder Garten voller Obstbäume stand, da war auch Einrexen allseits bekannt. Nicht erst seit Home Office und Reisebeschränkungen erfährt es nun neuen Aufschwung.

Was geschieht beim Einrexen?

Obst und Gemüse werden ins Rexglas gefüllt, verschlossen und erhitzt. Dabei kann der heiße Dampf entweichen, aber kein Sauerstoff oder Wasser ins Glas gelangen. Beim Abkühlen entsteht ein Vakuum und die Köstlichkeit bleibt lange haltbar.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Was im Sommer im Überfluss an Obstbäumen und im Gemüsebeet gedeiht, steht mit diesem Verfahren im Winter in Konserven bereit. Mit Liebe geerntet, verarbeitet und serviert schmeckt Eingemachtes am allerbesten.