Selbstgemachtes: Diese Geschenke sind ein Dauerbrenner

Auf die Verpackung kommt es an

Gerade bei Geschenken sollten Sie in die Aufmachung investieren. Wählen Sie Flaschen in besonderen Farben und ansprechende Gläser. Gläser in gleicher Größe und Form haben den Vorteil, dass sie praktischer zu befüllen und zu lagern sind. Denken Sie auch an hübsche Verschlüsse. Für Eingekochtes sollten Sie auf Rexgläser setzen.