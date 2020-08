Schön verpackt: Womit diese Hersteller punkten

Seit 1978 führt die Familie Mangelberger eine Milchwirtschaft am Krimpelstätterhof im idyllischen Mattigtal. Heute wird dort hochqualitativer Biokäse aus eigener Michproduktion hergestellt. Für sie ist klar: Je hochwertiger die Milch, desto hochwertiger das Produkt. Die Bio-Heumilch für ihre Spezialitäten erhält die Familie von ihren 60 Kühen. Zu kaufen gibt es die Produkte in regionalen Filialen von SPAR, ADEG, Billa und Unimarkt sowie auf Bio-und Bauernmärkten, in Bioläden und in der Gastronomie. Außerdem jeden Freitag von 9 bis 11 Uhr ab Hof.

