Burger: Was Amerikaner glücklich macht

Besuch in einem Burger-Tempel der Kette Five Guys in New York: „Open“ blinkt es auf einem roten Schild im Schaufenster. Rot-weiß karierte Fliesen versprühen einen Hauch Retro. An den Wänden weisen gar nicht so dezente, vergrößerte Kopien von Zeitungsausschnitten darauf hin, dass die Burgerkette in den letzten Jahren immer wieder diverse Auszeichnungen für die beste Burgerkette bekommen hat. Auffallend sind die Kartoffelsäcke auf der Seite. Sie sind nicht nur Dekoration, sondern Kartoffeln, die einfach noch nicht in der Küche zu Pommes Frites verarbeitet worden sind.

Keine 08/15-Pommes

Während anderswo gefrorene und vorgeschnittene Pommes frittiert werden, wird hier alles frisch gewaschen und geschnitten. Ein Schild sagt, wo die Kartoffeln heute herkommen: Nämlich von Colby Crapo's Farm aus Idaho. Einem bekannten ehemaligen Snowmobile-Rennfahrer und Farmer.