Video: Frau zeigt, wie ein 24 Jahre alter McDonald’s Burger aussieht

TikTok-Userin Aly Sherb teilte am 27. August ein Video, in welchem ihre Großmutter gerade dabei ist, den Inhalt einer Box mit der Beschriftung "Hamburger" zu offenbaren. Laut ihr, soll der Burger und die Pommes vom Jahr 1996 stammen - sie hat das Essen also Jahrzehnte lang aufgehoben.

Sie hebt den Deckel und deutet vorerst auf die Verpackung, auf welcher tatsächlich eine Werbung für NASCAR (amerikanischer Motorsportverband) aus dem Jahre 1996 zu sehen ist.

Als nächstes holt sie die Pommes zum Vorschein, welche aussehen als wären sie "ein Monat oder so" alt, aber sie sind nie "verrottet oder verfault".

Dann ist es soweit: Der Burger wird vorgezeigt. Auch dieser sieht - für sein Alter entsprechend - eigentlich völlig in Ordnung aus oder zumindest nicht so, wie man es erwarten würde nach all der Zeit. Essen sollte man ihn wohl trotzdem nicht, meint Alys Großmutter.