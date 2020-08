McDonald's: Kind erstickt beinahe an Gesichtsmaske, die in Nuggets verkocht war

Die vierfache Mutter Laura Arber kaufte am Dienstag von einem McDonald's in Hampshire, England, eine Portion 20er Chicken McNuggets für ihre 6-jährigen Tochter, Maddie, wie BBC am 5. August berichtet.

Gerade als das Mädchen begann, die Chicken McNuggets zu essen, passierte der Vorfall. "Meine kleine Tochter fing auf einmal an zu würgen und ich habe meine Finger in ihren Hals gesteckt, um herauszuholen, was sie verschluckt hatte. Mit dem Erbrochenen war etwas Blaues herausgekommen. Ich habe mich gefragt, was das sein kann. Ich dachte eigentlich nicht an die Chicken McNuggets, aber habe dann in die Box geschaut und man konnte die blauen Teile aus anderen Nuggets rausquellen sehen. Man erkennt sofort, dass es sich dabei um eine Gesichtsmaske handelt", erzählte Laura Arber der BBC.

In einem Video, gepostet von BBC, erkennt man unverwechselbar, dass es tatsächlich eine Maske ist.