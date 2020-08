Ballett tanzender Bub aus Afrika geht viral: Erhält Stipendium in den USA

Bei den Angeboten sticht eines ganz besonders heraus: Die American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School of Dance in New York - eine der anerkanntesten Ballettschulen von ganz Amerika.

Cynthia Harvey, die Intendantin der Schule, erzählte der Zeitung Cincinnati Enquirer folgendes: "Ein Freund aus Großbritannien hat mir das Video geschickt. Noch am gleichen Tag habe ich versucht den Bub ausfindig zu machen."

Harvey hat es dann tatsächlich geschafft Madu und seinen Tanzlehrer, Daniel Ajala Owoseni, zu kontaktieren und unterbreitete ihm das einmalig Angebot eines Stipendiums. Auch Owoseni wurde zu einem Kurs eingeladen, bei welchem Lehrer ihre Fähigkeiten verbessern können.

Madu ist einer von zwölf Schülern der Tanzschule in Lagos, welche von Owoseni 2017 gegründet wurde - dieser unterrichtet völlig unentgeltlich.

Über das Talent des Buben sagt sein Lehrer stolz: "Anthony ist ein sehr engagierter Schüler. Wir versuchen die Stereotypen rundum Ballett zu verändern. Buben können auch Ballett tanzen, es ist keine Mädchensache."

Dass sein Video sich so rasend schnell weltweit verbreitet hat, macht Anthony sehr glücklich, wie BBC berichtet. Er hofft ebenso, dass sein Tanzen die Stereotype hinterfragt, mit welchen männliche Balletttänzer noch heute konfrontiert werden. Wenn er tanzt, ist es, als ob er träumen würde, meint der 11-jährige Bub.

Das Video hat auch die Aufmerksamkeit der Schauspielerin Viola Davis erregt, welche es auf Twitter postete. Sie meint dazu: "Das erinnert mich an die Schönheit meines Volkes. Wir kreieren, erheben uns, glauben, entfesseln Leidenschaft und Liebe... trotz den brutalen Hürden, welche vor uns liegen! Unsere Leute können fliegen!!!"