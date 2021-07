Bürger Widerstand – vom Sternwartepark bis in die Lobau

Für Ogris lag die Hochzeit der Bürgerinitiativen in den 1980er-Jahren, als sich im Windschatten der Proteste gegen das AKW Zwentendorf und das Kraftwerk Hainburg viele junge Menschen begannen, sich politisch zu engagieren. Laut IHS-Forscher Dolezal habe das mit dem Wunsch von immer mehr Bürgern nach Mitbestimmung, aber auch mit dem sinkenden Vertrauen gegenüber den politischen Entscheidungsträgern zu tun.

Junge und Alte

Experte Ogris ortet aber auch heute wieder ein wachsendes Bedürfnis von Jugendlichen, außerhalb der etablierten politischen Parteien für gesellschaftliche Anliegen einzutreten. Demgegenüber steht, dass klassische Bürgerinitiativen häufig von eher älteren Menschen getragen werden. „Junge Menschen interessieren sich eher für größere Themen wie den Klimawandel“, sagt Ogris, was in Bewegungen wie „Fridays for Future“ seinen Ausdruck fände. „Das hat damit zu tun, dass sie noch weniger sesshaft sind. Entsprechend gering ist ihr Interesse daran, was in der eigenen Wohnumgebung passiert. Das kommt erst‚ wenn sie Kinder bekommen. Dann ist plötzlich wichtig, wie die Straßen, Parks und Schulen in der Umgebung aussehen.“