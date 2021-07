Petitionen in Wien: Niederschwellig, aber zahnlos

Auch das zeigt sich am Umgang mit PfW: Während die wortgleichen Stellungnahmen für die grüne Vize-Vorsitzende des Petitionsausschusses, Jennifer Kickert, „nicht angemessen“ sind, findet die rote Ausschussvorsitzende Andrea Mautz-Leopold nichts dabei. „Dass Politiker einer Fraktion in ihren Stellungnahmen zu einer ähnlichen oder der gleichen Einschätzung kommen, ist naheliegend“, sagt Mautz-Leopold.

Erste Versuche

Doch auch in der SPÖ bewegt sich etwas. In Margareten führte die frühere Bezirkschefin Susanne Schaefer-Wiery 2020 die Bürger-Mitbestimmung über die Verwendung des Bezirksbudgets ein. Und Jürgen Czernohorszky ließ als Jugendstadtrat die Kinder- und Jugendstrategie der Stadt in einem partizipativen Prozess erarbeiten. Nunmehr für Klimaschutz und Demokratie zuständig, kündigte er im Juni an, im kommenden Jahr in Margareten, Simmering und Ottakring partizipative Klimabudgets als Pilotprojekt umzusetzen.

„Es wird einiges ausprobiert“, sagt auch Ehs, mit dem Petitionsinstrument habe man in Wien aber nach wie vor nicht umzugehen gelernt. Die Stadt müsse sich darum letztlich überlegen, meint die Expertin, ob man dieses aufwerten oder gleich abschaffen will, um stattdessen die Hürden für Volksbefragungen und Volksbegehren auf Gemeindeebene zu senken.

Weiterentwicklung

Handlungsbedarf sieht auch die Grüne Jennifer Kickert, vor allem im Umgang der Politik mit Bürgeranliegen, der Information über bestimmte Vorhaben und der frühzeitigen Einbindung der Bevölkerung. Der Ausschuss selbst versuche möglichst parteiübergreifend, einen guten Umgang mit den unterschiedlichsten Anliegen der Petitionen zu etablieren. „Und in vielen Fällen gelingt das“, sagt Kickert.

Im rot-pinken Koalitionspakt ist ein Ausbau des Petitionsrechts festgeschrieben. Unter anderem sollen Petitionen künftig Fachausschüssen zur weiteren Behandlung zugewiesen werden. Das ist nicht viel – aber viel Spielraum hat die Stadt auch nicht, will sie Petitionen als Sprachrohr für Nicht-Staatsbürger beibehalten. Denn das Wahlrecht ist Bundessache.