Mariahilf ebnet den Weg für die umstrittene Markthalle

Auch die Grünen können dem Beschluss des Bezirks nicht nachvollziehen. Vor allem der Zeitpunkt sorgt für Irritation. „Einerseits die Bürgerbeteiligung auf Herbst verschieben und im selben Atemzug die Rahmenbedingungen des Projektes festzurren, geht sich nicht aus“, sagt Peter Kraus, nicht amtsführender Stadtrat.

Die Bürgerinitiative hat nun weitere Protestaktionen angekündigt. Unter anderem soll am 10. Juli ab 19 Uhr ein „Flashmob-Streetware-Fashionwalk“ am Naschmarktparkplatz stattfinden. Das Motto lautet „Gelb ist in!“, alle Teilnehmer sollen also Gelb tragen – die Farbe der Bürgerinitiave.