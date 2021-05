Streit um Markthalle beim Naschmarkt: Zwei weitere Unterschriften-Aktionen

So verschieden die Meinungen zur Zukunft des Naschmarkt-Parkplatzes sind, so zahlreich sind mittlerweile auch die Optionen, diese kundzutun: Seit April laufen das offizielle Beteiligungsverfahren von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und eine Online-Unterschriftenaktion der Grünen. Nun kommen zwei neue Petitionen dazu.

Ausgangspunkt für all das ist Simas Plan, auf einem Teil der Fläche zwischen Kettenbrücke und Rüdigerhof eine Markthalle zu bauen. Die Grünen würden dort lieber einen Park umsetzen.

Die FPÖ will dagegen den Status quo erhalten und hat deshalb am Dienstag eine Unterschriftenaktion gestartet. Simas Bürgerbeteiligung sei eine „Mogelpackung“, so Planungssprecher Toni Mahdalik. Denn ein „Nein“ zur Markthalle stehe nicht als Antwort zur Verfügung.