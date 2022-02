Besetzung: Camp bei Stadtstraßen-Baustelle wird geräumt

Die Räumung der besetzen Stadtstraßen-Baustelle in der Donaustadt angelaufen. "In dieser Minute rückt die Polizei zur Räumung in der Wüste (U2 Hausfeldstraße) an", schrieben jene Klimaktivisten, die seit fünf Monaten dort campen, kurz vor halb 9 auf ihrem Telegram-Kanal.

"Jetzt braucht es uns alle: Lasst uns gemeinsam die Räumung verhindern", heißt es weiter.

Die Polizei spricht auf Twitter von einem "größeren Einsatz" im Bereich der Hausfeldstraße. Wir sind hier bei der Auflösung einer Versammlung im Einsatz." Offenbar wurde die U2-Station Hausfeldstraße wegen des Einsatzes gesperrt.