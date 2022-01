Seit mittlerweile fast fünf Monaten besetzen Umwelt-Aktivisten die Baustelle der geplanten Stadtstraße in der Donaustadt. Mehrfach hat die Stadt seit dem Herbst die Besetzer aufgefordert, das Areal zu verlassen. Mit dem Argument, die Straße sei für die Erschließung der Stadtentwicklungsgebiete im Nordosten Wiens unumgänglich.

Die Stadt hatte im Dezember auch Anwaltsbriefe an die Aktivisten verschickt, die zum Teil an Minderjährige gingen, was heftige Kontroversen zur Folge hatte. Kurz vor dem Jahreswechsel verübten dann Unbekannte einen Brandanschlag auf das Protest-Camp.