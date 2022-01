Stadtstraßen-Protest: Sima will jetzt "bedingungslos mit allen" reden

Die Stadt erneuert ihr Gesprächsangebot an die Besetzer der Stadtstraßen-Baustelle im 22. Bezirk – und sie erweitert es: Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) richtet gegenüber dem KURIER einen Appell „an alle Besetzer, die Interesse an einer Lösung haben“, sich direkt an sie zu wenden. „Meine Türen stehen allen, die eine konstruktive Lösung im Sinn haben, für bedingungslose Gespräche offen.“

Das ist ein Kurswechsel in der schwierigen Kommunikation zwischen den offiziellen Stellen und den Besetzern im Protestcamp. Bisher trat die Stadt vor allem mit der Klimaaktivistin Lena Schilling in Kontakt. Die 21-Jährige positioniert sich medial immer wieder als offizielles Sprachrohr der Besetzer.

Der Mail-Verkehr, der dem KURIER vorliegt, verlief aber wiederholt im Sand. Schilling wollte, wie aus dem Briefwechsel hervorgeht, nur unter bestimmten Bedingungen mit der Stadtregierung verhandeln.

Forderungskatalog

Die Forderungen der Besetzer: Die Stadt müsse für die Dauer der Gespräche alle Vorarbeiten an der Stadtstraße einstellen, alle Klagsdrohungen zurückziehen – und dürfe weiterhin keine Räumung des Camps vornehmen.