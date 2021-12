Die Öffi-Alternativen zum Lobautunnel

S-Bahn

Herzstück der Pläne beider Parteien ist die Reaktivierung des S-Bahn-Verkehrs auf der Laaer Ostbahn zwischen Erzherzog-Karl-Straße und Leopoldau bzw. Süßenbrunn und somit die Schaffung einer zweiten Stammstrecke.

Vorteil: Die Schieneninfrastruktur existiert großteils bereits. Jedoch müsste die Ostbahnbrücke, über die momentan bereits Güterverkehr, Fernzüge und S80 fahren, viergleisig ausgebaut werden.

Zusätzlich wünschen sich beide Parteien einen S-Bahn-Ring um Wien südlich der Donau (in der Grafik als S45 eingezeichnet), die Grünen wollen auch die S80 nach Raasdorf verlängern.

Straßenbahnen

Die Errichtung der Linie 27 von Strebersdorf nach Aspern Nord ist bereits projektiert, die Verlängerung der Linie 25 zumindest im Gespräch. In beiden Konzepten zentral ist jedoch die Schaffung neuer, tangentialer Straßenbahnen zwischen Floridsdorf und der Donaustadt.

Die Neos denken an eine Linie 22 (in der Grafik 22b, Anm.) von Floridsdorf über das Donaufeld, Kagran und den Gewerbepark Stadlau bis Essling, die Grünen an eine Ersatz-Bim 22 für den häufig überfüllten Bus 26A von Kagran nach Groß-Enzersdorf (Grafik: 22a). Die Neos favorisieren hingegen eine Lokalbahn, um Groß-Enzersdorf an Aspern anzubinden.

Das Donaufeld würden die Grünen über eine kleinere Streckenänderung der Linie 25 erschließen, zusätzlich wünschen sie sich eine neue Linie 28 von der Jochbergengasse über den Kagraner Platz nach Neuessling.

Expressbusse

In der Grafik war es aus Platzgründen nicht möglich, das darzustellen, aber sowohl Grünen als auch Neos schwebt ein neues Bussystem mit bevorrangten Schnellbussen vor. Diese sollen wichtige Verkehrsknotenpunkte nördlich der Donau komfortabel miteinander verbinden.

Beide Parteien wünschen sich auch einen massiven Ausbau der Radinfrastruktur, die Grünen haben bereits ein Schnellradwegenetz für die Donaustadt entworfen.

Auf dem Wunschzettel der Neos steht wiederum ein Logistikverteilzentrum mit Bahnanbindung im Norden der Stadt, um das bestehende Straßennetz zusätzlich zu entlasten.