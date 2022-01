Stadtstraße: Sima drängt auf „friedlichen Abzug“ der Besetzer

„Durch diese Straße werden weniger als 0,1 Prozent der CO 2 -Emissionen verursacht, die ganz Wien jährlich ausstößt.“ Was ihre Wirkung betrifft, sei die Stadtstraße daher ein „untergeordnetes Thema“, so Sima.

Nur ein Ergebnis denkbar

Der Zahlenkrieg zwischen den Besetzern und der Stadträtin zeigt, wie verfestigt die Fronten mittlerweile sind.