Lokalaugenschein im Lobau-Camp: „Ein Sinnbild für alles, was schiefläuft“

Über den Lobautunnel diskutiert man seit mehr als zwei Jahrzehnten. Dass es daneben auch so etwas wie eine „Stadtstraße“ geben soll, hat sich hingegen erst vor Kurzem herumgesprochen.

Wobei, so monierten Kritiker, ja schon der Ausdruck „Stadtstraße“ ein Euphemismus sei, manche sagen auch Framing dazu, also ein (diesfalls politisches) Erzählmuster.

Die Stadt Wien weist darauf hin, dass es sich bei der „Stadtstraße“ um eine normale Gemeindestraße handle. Die allerdings, wie auf den offiziellen Visualisierungen zu sehen, vier Spuren, zwei in jede Richtung hat, was in den Augen mancher an eine Autobahn erinnert.

Dafür müsste die Zuständigkeit allerdings bei der Asfinag liegen. Für die „Stadtstraße“ ist die Stadtverwaltung verantwortlich.

Außerdem ist ein Tempolimit von 50 km/h vorgesehen. Die unumstrittenen Fakten: Sie soll 3,2 Kilometer lang, zur Hälfte untertunnelt, an anderer Stelle mit Lärmschutzwänden ausgestattet werden und ab 2025 die Seestadt mit der Tangente verbinden.

Wohngebiete sollen, und das ist schon weniger unumstritten, vom Verkehrslärm entlastet werden. Projektkritiker und manche Anrainer glauben, die Straße würde nur noch mehr Verkehr anziehen. Ohne sie, behaupten Befürworter, könnten Wohnungen für 60.000 Menschen nicht gebaut werden.

Im Wiener Gemeinderat wurde am Donnerstag heftig über die sogenannte Stadtstraße debattiert. Man solle sie, so die Grünen, auch einem „Klimacheck“ unterziehen.

