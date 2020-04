Balkonkonzerte mit Fensterbank-Plätzen

Seit Beginn der CoronaKrise finden in Wien sogenannte Balkonkonzerte statt. Italien hat es vorgemacht: Die Videos von den Italienerinnen und Italienern, die auf ihren Balkonen stehen und gemeinsam „ Bella Ciao“ gesungen haben, gingen um die Welt.

Als Corona nach Österreich kam, kamen auch die Balkonkonzerte mit. Am ersten Wochenende des Shutdown versammelten sich – pünktlich um 18 Uhr – Menschen auf Balkonen (oder vor geöffneten Fenstern), um in Zeiten der Quarantäne gemeinsam zu musizieren – oder „I am from Austria“ laut aufzudrehen.