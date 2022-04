Auch beim Testen ist Wien etwas  anders

Es müsse noch die Software eingerichtet werden, damit die Apotheken überprüfen können, wie viele Gratistests vom Kontingent des Kunden noch übrig sind. Der Vorteil: Die Nutzer können dann beliebig zwischen den Angeboten wechseln.

Wie ist die Regelung für die Antigen-Tests?

Fünf Selbsttests pro Monat gibt es gratis in der Apotheke. In seltenen Ausnahmefällen würden Gratis-Antigentests in Teststraßen angeboten, heißt es im Hacker-Büro.

Wie lassen sich Covid-Verdachtsfälle abklären?

Im Wesentlichen bleiben die bisherigen Möglichkeiten bestehen: Unter allesgurgelt.at mit der Angabe „Verdachtsfallabklärung“, via Hotline 1450 und Mobile Home Sampling (Bote bringt Testkit), in einer Teststraße oder PCR-Gurgelbox bzw. Schnupfenbox oder beim Hausarzt.

Wie kann man sich nun freitesten?

Ab Tag fünf der Quarantäne ist dies maximal einmal täglich via „Alles gurgelt“ oder in den Teststraßen und Gurgelboxen möglich.

Wenn Wiener in einem anderen Bundesland einen Gratis-Test verbrauchen oder dies Nichtwiener in der Stadt tun – werden diese Tests vom Kontingent der Gratis-Tests abgezogen?

Nein. Bisher habe der Bund keine Möglichkeit geschaffen, bei Bundesländer-übergreifenden Gratis-Tests, die Gesamtzahl der individuell bereits verbrauchten Tests zu kontrollieren, sagt ein Sprecher von Hacker.

Wie kommt man in NÖ zu Gratis-Tests?

In NÖ sind Antigen-Wohnzimmertests gültig, die über die Plattform www.selbsttestung.at eingemeldet werden. Fünf Antigentests pro Monat kann sich jeder, der in Österreich sozialversichert ist, ab 9. April in nö. Apotheken abholen. Dort werden auch die fünf gratis PCR-Tests pro Monat durchgeführt – wenn man einen Wohnsitz in NÖ hat. Beim ersten Test im Monat muss man sich entscheiden, ob man das PCR-Angebot der Apotheken nutzt oder über die Aktion „NÖ gurgelt“ zu Hause gurgelt (Registrierung: gurgeln.noe-testet.at) Die Gurgeltests gibt es bei Spar, dort kann ein gemachter Test auch abgegeben werden, ebenso wie in McDonalds-Filialen.