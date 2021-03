Anrainer kämpfen für Bücherei-Standort in Aspern

Im Herbst ist es so weit: In der Seestadt Aspern, unweit der U2-Station, wird eine 550 Quadratmeter große städtische Bücherei eröffnen. Mit Lern- und Computerplätzen, einem Lesegarten und einem Kreativraum.

Das sind an sich gute Nachrichten. Allerdings nicht für so manch alt eingesessene Asperner. Die kleinen Büchereien in der Erzherzog-Karl-Straße (im Bezirksteil Stadlau) und am Siegesplatz (im Bezirksteil Aspern) werden deshalb nämlich aufgelassen.

Sie übersiedeln an den neuen Standort in der Seestadt. Allen voran die Anrainer rund um die Bücherei am Siegesplatz ärgert das: Dass die Seestadt eine Bibliothek benötige, sei nachvollziehbar, sagt Bewohnerin Carina Eilen im Gespräch mit dem KURIER.

Den Anrainern des „ursprünglichen“ Aspern, wo viele Familien mit Kindern lebten, sei der „umständliche Weg“ in die Seestadt aber nicht zumutbar.