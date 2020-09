Donaustadt: Die Asperner und die "Esslinger Freaks"

Gerne sitzt Soberl auch bei den „Brandinesern“, die es in der Donaustadt noch gibt, hört den Gästen zu, und lässt sich so für neue Songs inspirieren – wenn auch nicht für alle: Der Hit „Deppert sein“ zum Beispiel habe eher autobiografische Züge, räumt der 46-Jährige ein.

Seit einigen Jahren macht sich Soberl aber zunehmend Sorgen um die Gastronomie: „Viele Lokale verschwinden, weil die Häuser gewinnbringend an Bauträger verkauft werden.“ Auch die lokalen Nahversorger würden immer weniger, was vor allem für ältere Menschen ein Problem sei.

In der Tat verändert sich in Wiens flächenmäßig größtem Bezirk – er misst 102,29 Quadratkilometer – vieles: Kein anderer Bezirk hat ein so starkes Bevölkerungswachstum. (Und dafür ist nicht nur die Seestadt Aspern verantwortlich, in der im Endausbau 20.000 Menschen leben sollen.) Der enorme Zuzug sorgt für Verkehrsprobleme – eine der wichtigsten künftigen Herausforderungen.