550 Quadratmeter große Bücherei entsteht in der Seestadt

In der Nähe der U2-Station Seestadt entsteht der viertgrößte Standort der Büchereien der Stadt Wien. Mit W-LAN, Lern- und Computerplätzen ausgestattet, soll die 550 Quadratmeter große Bücherei ein "Ort der Begegnung werden".

Zwei kleinere Büchereien Aspern (Siegesplatz 1) und die Bücherei Stadlau (Erzherzog-Karl-Straße 169) werden dafür schließen und der Bestand wird in die neue Bücherei "übersiedeln".

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr blickt der Eröffnung der neuen Bücherei mit Freude entgegen. Er freue sich, dass "in einem der größten Bezirke Wiens eine sehr moderne Bücherei noch in diesem Jahr ihre Pforten öffnen wird."

Mit diesem neuen Standort erhöhe man die Lebensqualität und die Bildungschancen der Bewohner. Auch der Bezirksvorsteher aus der Donaustadt Ernst Nevrivy (SPÖ) freue sich auf den neuen "barrierefreien" Ort des Lesens.

Cafè, Lesegarten und Kreativ-Raum

Das "Quartier am Seebogen" bietet einen offenen Verleihraum mit rund 220.000 Medien an. Bücher, Zeitschriften, DVDs und Spiele können dort in Zukunft ausgeliehen werden. Zusätzlich gibt es eine Kinderbücherei, ein Cafè-Bereich und einen Lesegarten im Freien. In der "Bücherei der Dinge" können auch Gegenstände, wie Werkzeuge oder Instrumente, für den Alltagsgebrauch ausgeborgt werden.

Eine Neuheit in der Bücherei ist der "Maker Space", sozusagen ein Raum für "Macher". Ein Raum, der kreative Ideen und ihre Umsetzung fördern soll.