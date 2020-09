Alsergrund: ÖVP stimmt irrtümlich für Aufnahme von Flüchtlingen

„Es handelt sich dabei um ein Missverständnis. SPÖ und Grüne bringen laufend Resolutionsanträge ein, die nichts mit der Bezirkspolitik zu tun haben. Das haben wir in einer Wortmeldung klar zum Ausdruck gebracht. Das Thema Flüchtlingspolitik gehört definitiv nicht in die Bezirksvertretungssitzung. In der Verwirrung, ob die Resolution in der Form nun zulässig ist oder nicht, wurde in der Hektik falsch abgestimmt. Klar ist: Volle Unterstützung für den Weg der Bundesregierung, Hilfe vor Ort zu leisten“, erklärt Fuchs in einer Stellungnahme.

Diskussion um Resolution?

Das kann wiederum Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ) nicht ganz nachvollziehen. "Da kann nicht irrtümlich abgestimmt worden sein, weil die Resolution entsprechend angekündigt war. Es gab auch Wortmeldungen von der ÖVP dazu", sagt sie im Gespräch mit dem KURIER.