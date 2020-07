Michael Ludwig: "Ich brauche kein Schreckgespenst"

Am Freitag startet die Pop-up-Redaktion "Pods & Bowls" auf der Mariahilfer Straße. Zum Softopening beehrte auch der Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig (SPÖ), den coolsten Newsroom der Stadt. Im Gespräch mit dem KURIER nahm er Stellung zum anlaufenden Wahlkampf, zu Citybikes, dem Pool am Gürtel und anderen Stadtthemen.

KURIER: Ein bisschen herrscht ja schon Wahlkampfstimmung in Wien. Wie lautet Ihre Zwischenbilanz?

Michael Ludwig: Für mich als Bürgermeister gilt natürlich die Anforderung, die Stadt in der Corona-Krise gut zu führen. Das hat vor allem Gesundheitsaspekte. Wir sehen aber auch Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt. So gesehen bleibt Zeit genug, wenn Anfang September der Wahlkampf richtig los geht. Aber stimmt: Einige Parteien versuchen, schon jetzt im Sommer Wahlkampf zu betreiben. Ich finde allerdings, dass sich die Bevölkerung in den Sommermonaten eine Auszeit verdient hat – nach dieser schweren Corona-Krise.

Politisch überrascht die nun doch recht harte Gangart der Sozialdemokraten gegenüber den Grünen. Sind die Grünen – momentan der Koalitionspartner in Wien – Ihr Hauptfeind?

Nein, ich persönlich sehe überhaupt niemanden als meinen politischen Feind an. Aber natürlich positionieren sich die Parteien vor einer entscheidenden Wahl. Es geht einfach darum, das eigene Profil zu schärfen. Dass es da Überschneidungen geben kann, ist klar. Aber die Koalition in Wien funktioniert sehr gut. Wir konnten viele Sachprobleme lösen.

Aber jetzt haben Sie zum Beispiel die Citybikes der Frau Hebein weggenommen und den Wiener Linien gegeben. Das war schon ein unfreundlicher Akt. Was stand da dahinter?

Nein, das seh ich gar nicht so. Es wäre für das zuständige Ressort in den vergangenen Monaten ja genug Möglichkeit gewesen, eine Lösung herbeizuführen. Zudem war eine Lösung mit den Wiener Linien der Wunsch der Grünen. Mir war nur wichtig, dass es jetzt nicht lange ein Interregnum gibt. Darum gab ich heute entschieden, dass die Wiener Linien das Projekt übernehmen sollen.