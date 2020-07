Der gemütlichste Newsroom Wiens eröffnet auf der Mahü

Es wird frisch, geschmackvoll und informativ: In nur wenigen Tagen eröffnet der KURIER das Pods&Bowls auf der Mariahilfer Straße. Was Sie sich darunter vorstellen können?. Eine Innenstadt-Redaktion für die aktuellsten Nachrichten aus Wien und Österreich. Und eine Event-Location. Nennen wir es einfach eine gelungene Symbiose aus Newsroom und Wohnzimmer - offen für Sie, all unsere Leser und User.

Treffen Sie unsere Redakteure und spannende Gäste aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft. Und seien Sie live dabei bei Diskussionsrunden und TV-Aufzeichnungen zur Wien-Wahl - in gemütlicher Atmosphäre, aber mit gewohnt kritischen Fragen. (Versprochen.)