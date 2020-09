Brief von Nehammer an Ludwig: Wien möge Kinder aus Traiskirchen aufnehmen

Im Brief schreibt Nehammer an Ludwig:

"Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Lieber Michael! Auch mich haben die Bilder und Informationen, die uns aus Griechenland erreichen, zutiefst betroffen gemacht. Als Innenminister der Republik Österreich ist es mir wichtig, dass den Menschen in Moria auf der Insel Lesbos geholfen wird."

Seit Mittwoch, so führt Nehammer im Brief weiter aus, sei er mit den griechischen Kollegen in Kontakt. Ziel müsse es sein, Hilfe vor Ort zu leisten und die "kriminellen Machenschaften, die aus dem Leid der Menschen Profit schlagen wollen, zu unterbinden". Dann führt Nehammer die ÖVP-Argumente gegen eine Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen aus - anhand von Asyl-Statistiken.

"Seit 2015 wurden in Österreich rund 200.000 Asylanträge gestellt. Unser Land hat alleine in diesem Zeitraum insgesamt rund 119.000 Menschen Schutz gewährt, davon rund 80.000 Frauen und Kindern." Da sich derzeit rund "170 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Bundesbetreuung befinden" könne Michael Ludwig sein Angebot wahrmachen und 100 von dort in Wien aufnehmen, befindet der Innenminister in dem Brief. "Diesem Wunsch können wir gerne nachkommen, und 100 unbegleitete Minderjährige aus der Bundesbetreuung nach Wien in die Landesversorgung bringen. Abschließend danke ich mich für die zum Ausdruck gebrachte Hilfsbereitschaft und das Engagement im Hinblick auf den Umgang mit hilfs- und schutzbedürftigen Menschen" schließt der Innenminister den Brief mit Dein Karl Nehammer.