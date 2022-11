AKH Wien: Mangel beim Pflegepersonal sorgt für OP-Verschiebungen

Aktuell seien 92 Prozent der Pflege-Dienstposten besetzt, sagt eine Sprecherin des AKH zum KURIER. Besonders schwierig sei die Rekrutierung aktuell neben der Urologie in der Kinder-und Jugendpsychiatrie. Kurzfristig seien daher Bettensperren und die Verschiebung von planbaren Operationen erforderlich, sagt die Sprecherin.

Tömböl befürchtet jedoch, dass die Situation dramatischer ist, als es die offiziellen Zahlen vermuten ließen. Denn zum Teil würde man im AKH den Personalbedarf zu niedrig ansetzen. So würde es etwa in der Kinder-Intermediate-Care (vier Betten auf zwei Zimmer verteilt) für die Nacht laut Berechnungen externer Berater 1,8 Intensivpfleger brauchen. „Seitens der Stadt hat man aber auf 1 abgerundet.“ Eine Pflegerin könne aber den Nachtdienst nicht schaffen. Deshalb würden auf der Station nur mehr Kinder in der Nacht versorgt, bei denen das Auftreten eines Notfalls unwahrscheinlich ist. Dies führe aber den Zweck der Station ad absurdum, so der Mediziner.