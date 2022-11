Milliarden-Sanierung des Wiener AKH gerät in die Inflationsfalle

Bau-Experten, die namentlich nicht genannt werden wollen, bezweifeln allerdings massiv, dass das ausreicht: „Wir haben es in der Baubranche mit Kostensteigerungen von zehn bis 17 Prozent zu tun“, sagt einer zum KURIER. „Selbst wenn die Inflation in den nächsten Jahren auf sechs bis acht Prozent zurückgeht, ist die vorgenommene Valorisierung viel zu wenig.“ Will man also am Kostenplan festhalten, bleibe nur eine Konsequenz: Das Projekt fällt deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant. Was zum nächsten Problem führt: „Sanierungen, die man verschiebt, werden in der Regel deutlich teurer“, gibt der Experte zu bedenken.