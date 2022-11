24 Stunden im Wiener AKH: Das Krankenhaus, das niemals schläft

Für sie beginnt der Tag im zweiten Untergeschoß am zentralen Transportbahnhof – nicht ganz reibungslos. Es gibt eine Störmeldung. Wie bei einem Boxenstopp stehen alle um 6.30 Uhr an ihrem Slot und warten darauf, dass das Band losrattert. Was es an diesem Morgen nicht tut.

Das Schienensystem versorgt alle Abteilungen mit Wäsche, Medizinprodukten und Speisen. Es gilt ein strenger Zeitplan, um 40 Bahnhöfe im ganzen Haus zu beliefern. Dauert der Ausfall zu lange, schließt sich das erste Transportfenster und Notfallpläne treten in Kraft.