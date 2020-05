Abgetrenntes Genital: Kein Fremdverschulden?

Ein Mann, der am 23. Februar mit abgetrenntem Genital in ein Wiener Krankenhaus gebracht worden war, hat sich die Verstümmelungen offenbar selbst zugefügt. "Er hat gesagt, dass er auf einen scharfen Gegenstand gestürzt ist und sich an nichts mehr erinnern kann", bestätigte Polizeisprecher Roman Hahslinger am Mittwoch entsprechende Medienberichte der vergangenen Tage. Ein DNA-Abgleich soll nun letzte Gewissheit bringen, dass Fremdverschulden wirklich auszuschließen ist. Die Ergebnisse dieses Tests lagen am Mittwoch aber noch nicht vor.