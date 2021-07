Wien umgarnt homosexuelle Gäste

98,5 Prozent wollen Wien weiterempfehlen, sogar 98,8 Prozent gaben an, an einem erstmaligen bzw. weiteren Besuch interessiert zu sein. Was schwule und lesbische Gäste in Wien nachfragen, ist keineswegs spezifisch für die Zielgruppe: Zwar wird das Angebot für homosexuelle Gäste auch gut bewertet, in erster Linie locken aber das imperiale Erbe und die Architektur bzw. das Kunst- und Kulturangebot. Auch mit Kulinarik und den Naherholungsgebieten kann Wien begeistern. Laut Kettner kommt auch die Entwicklung im "High-End-Bereich", also neue Luxushotels und die Ansiedlung internationaler Modelabels, gut an.

Ein essenzielles Entscheidungskriterium ist laut Wien-Tourismus die Toleranz der Gastgeber. Auch hier gibt es Bestnoten für Wien, wie versichert wird. Bei den Befragten handelte es sich um eine vergleichsweise junge Gruppe - im Alter von durchschnittlich 34 Jahren. 50 Prozent davon konnten einen Hochschulabschluss vorweisen. 37 Prozent sind in Führungspositionen oder als selbstständig Beschäftigte tätig. Fast die Hälfte gehört zur ausgabefreudigen Double-Income/No-Kids-Gruppe.

"Es geht uns nicht darum, Wien ein Label aufzudrücken", versicherte Tourismusdirektor Kettner: " Wien ist seit jeher als Stadt bekannt, in der Offenheit und Toleranz aktiv gelebt werden und in der Vielfalt als Stärke gilt. Mit der aktuellen Erhebung möchten wir das Angebot der Destination Wien zusammen mit der Community und der Branche optimieren und durch gezielte Marketingaktivitäten ein international sichtbares Signal setzen."

Dazu gehören Werbemaßnahmen auf zahlreichen wichtigen Märkten. So wurde auf der aktuellen Tourismusmesse (ITB) in Berlin ein Vienna Gay Cafe eingerichtet. Auch die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen ist geplant. Geworben wird auch in anderen Urlaubsdestinationen - konkret in Gran Canaria und auf Lesbos, zwei wichtige Reiseziele für schwule bzw. lesbische Touristen.