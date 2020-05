2012: Tourismus-Jahr der Rekorde

„Hoteliers kaufen ihren Kindern zu kleine Schuhe, damit sie von klein auf Jammern lernen“, geben Sprücheklopfer gerne zum Besten. Anlässlich der Tourismusbilanz 2012 war in der Branche aber auch Jubel angesagt. Noch nie haben sich so viele Touristen für einen Urlaub in Österreich entschieden wie im Vorjahr. Die Betriebe beherbergten mehr als 36 Millionen Gäste, davon reisten mehr als 24 Millionen aus dem Ausland an. Die Nächtigungsbilanz weist den höchsten Wert seit zwanzig Jahren aus und damit das drittbeste Ergebnis, seit es Aufzeichnungen gibt.

Die positive Bilanz zieht sich quer durch alle neun Bundesländer. Zugkraft hat freilich das Tourismusland Tirol, das 2012 ein Plus von 3,8 Prozent ausweist. Ein Drittel der gesamten Gästenächtigungen Österreichs entfällt auf das gewichtige Tourismusland. Allein in der Gemeinde Sölden (rund 4300 Einwohner) nächtigen fast so viele Gäste wie im gesamten Burgenland.

„Wer heute die Arme zum Jubeln in die Höhe reißt, soll sie morgen wieder zum Arbeiten runternehmen“, bremst Tourismusobmann Hans Schenner die allgemeine Feierlaune. Während die Reservierungsmaschinen im Städtetourismus brummen, bleiben in der Ferienhotellerie viele Betten „kalt“. Die Städte haben ihre Buchungszahlen binnen zehn Jahren um 43 Prozent nach oben geschraubt und lassen damit ländliche Regionen alt aussehen (+6,4 Prozent). Das belegen die Zahlen der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV).