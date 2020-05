Spekulationen sollen eingedämmt werden

Eine Idee ist, die Konzessionen für Standler auf zehn Jahre zu befristen. Vor Verlängerung einer Konzession muss ein Standler eine Zuverlässigkeitsprüfung bestehen. Fällt er dabei durch, verliert der Marktstandler die Konzession. So will die Stadt Druck auf die Standler ausüben, ohne in rechtliche Vereinbarungen einzugreifen. Eine weitere Idee ist, das Weitergaberecht abzuschaffen. Damit würde die Marktverwaltung, und nicht der Marktstandler seinen Nachfolger bestimmen.

„Die geplanten Änderungen führen zur Enteignung der Marktunternehmer“, kritisiert Barbara Feldmann, Marktsprecherin der ÖVP. „Wenn die Unternehmer keine Ablöse mehr für Investitionen bekommen, werden sie natürlich nicht mehr investieren.“ Vergibt das Marktamt, die Stände, würde das die Korruption fördern. „Ein Sterben der Märkte wäre die Folge“, glaubt Feldmann.

Auch am Naschmarkt irritieren die Pläne. Gemüsehändler Karl Kuczera schüttelt ungläubig den Kopf, als er von dem Konzept hört. „Natürlich will ich eine Ablöse haben, wenn ich den Betrieb weitergebe. Ich habe viel Arbeit und Geld reingesteckt und verkaufe dem Nachfolger auch meine Kunden mit“, sagt Kuczera. Dass aber mittlerweile viel Ablöse gezahlt wird, bestätigt nicht nur er. „Der Naschmarkt ist ein Besuchermagnet, von dem vor allem die Gastronomie profitiert“, sagt ein Gastro-Unternehmer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Daher werden auch diese Summen gezahlt – weil es sich lohnt.“