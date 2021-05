1. Mai am Wiener Rathausplatz: Ein Tag mit einem Promille

Eine Abordnung der Corona-Maßnahmen-Gegner erreicht am frühen Nachmittag, als alle Aufnahmen im Kasten und die Fahnenträger weg sind, den Rathausplatz. Und zwar just in dem Moment, als die großen Plakate, die an den Absperrungen auf die FFP2-Maskenpflicht hinweisen, abgenommen werden.

Ludwig und Novak bekommen das nur aus der Ferne mit. Sie sitzen zu dieser Zeit schon im Rathaus im Bürgermeister-Büro zusammen. Um sich gemeinsam die TV-Produktion und die schönen Bilder vom Vormittag anzuschauen.