Wie Michael Ludwig in Rathaus und Partei die Zügel straff anzieht

Detailverliebt

In vielen Bereichen laufen die Fäden direkt beim Bürgermeister selbst zusammen. Seine Mitstreiter in Partei und Rathaus überrascht Ludwig mit einem Faible für Details quer durch alle Fachbereiche. Was mitunter den Nachteil hat, dass Entscheidungen unnötig verzögert werden.

Noch ist offen, wie straff nun die Rathaus-Kommunikation organisiert wird. Parteikenner gehen nicht davon aus, dass Ludwig die Message Control eines Sebastian Kurz kopieren will. Sehr wohl werde es aber auch hier eine Abkehr vom einem System geben, „wo jeder gemacht hat, was er will“, wie es ein Parteikenner formuliert. „Es schadet sicher nicht, wenn jemand für eine einheitliche Kommunikation sorgt“, sagt ein anderer. Zuletzt war das nicht immer so. Für Erstaunen sorgten die unterschiedlichen Bewertungen, die Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zur Pandemie abgaben. Andere fürchten indes, dass die einzelnen Player ihre Autonomie verlieren.

Als Managerin der Landespartei hat Ludwig 2018 die Gemeinderätin Barbara Novak geholt, die nach ähnlichen Grundsätzen vorgeht: „Sie lässt sich nicht gern auf große Diskussionen ein, sondern schafft lieber an“, sagt ein Genosse. Das sorge für klare Verhältnisse, berge aber die Gefahr, dass sich manche nicht mitgenommen fühlen.