Jetzt also doch. Nachdem Bürgermeister Michael Ludwig die Wiener lange im Unklaren ließ, kam die erlösende Nachricht: Wien wechselt am 3. Mai im Gleichschritt mit Niederösterreich vom Krisenmodus – vulgo Ost-Lockdown – in den ganz normalen Ausnahmezustand. Die Händler, Friseure und viele Kunden freut es. Doch kaum ist die eine Unsicherheit ausgeräumt, sät Ludwig die nächste. Er dämpfte mit Blick auf das Lockerungspaket samt Gastro-Auferstehung, das der Bund für 19. Mai verkündet hat, erneut die Erwartungen. Der Tenor: Unklar, ob Wien mitmache.

Sendet Ludwig mit seinem Zaudern und Zögern gerade jetzt die falschen Signale an die Bevölkerung, die nach einem Jahr der Pandemie müde und entkräftet ist? Nein.

Ludwig tut das, was er immer tut. Und was er am besten kann. Er überlegt, wägt ab, wartet zu. Das mag Teil seiner politischen Inszenierung sein, es ist aber auch sein Naturell. Dass er so tickt, ist den Wienern nicht neu. Er kommt damit in der Krise, in der es mehr um Stabilität und weniger um Visionen geht, gut an: In Umfragen liegt die SPÖ klar über dem guten Ergebnis vom Wahltag, in der Bürgermeister-Frage kratzt ihr Chef an nordkoreanischen Werten.