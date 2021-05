Der Tag der Arbeit ist traditionell auch ein Tag der Demonstrationen und Versammlungen.

Nachdem die Wiener SPÖ den traditionellen Sternmarsch zum Rathausplatz absagen musste, fand Rathausplatz nur ein reduziertes Programm statt. Die Feierlichkeiten wurden via Stream vor allem ins Internet verlegt - am Rathausplatz selbst fanden sich am Samstagvormittag nur rund 100 Fahnenträger ein, die als Kulisse für die Rede von Michael Ludwig dienen sollten.

Unmittelbar nach der offiziellen Feier kam dann aber doch noch mehr Leben auf den Rathausplatz. Am Burgtheater zog eine angemeldete Demonstration linker Gruppen zur gleichen Zeit vorbei, als sich dort gerade eine kleine Gruppe von Corona-Demonstranten breit gemacht hatte (siehe Bild oben).

Insgesamt waren laut Wiener Polizei für Samstag 20 Versammlungen angezeigt. Dazu gehören vier Demomärsche. Für den Großteil der Kundgebungen wurden jedoch nur Teilnehmer im zweistelligen Bereich erwartet.

Die meisten von Corona-Gegner angemeldeten Veranstaltungen wurden von der Polizei mit Verweis auf die zu erwartenden Verstöße gegen Corona-Maßnahmen untersagt. Man bereite sich "umfangreich" auf den Samstag vor, hieß es im Vorfeld.

Zu Zwischenfällen kam es bis dato nicht. Die Polizei schirmte die beiden Demo-Gruppen am Samstag voneinander ab.