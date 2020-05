Als der SPÖ der 1. Mai abhandenkam

In den Ansprachen – immer wieder werden die Mikros säuberlich desinfiziert – werden dann der Neoliberalismus, die SPÖ und die Grünen attackiert. „Es gibt keine parlamentarische Opposition mehr“, hört man in den Reden. „Es gibt nur noch die Opposition auf der Straße.“ In der vierten Reihe pustet ein älterer Herr in ein rotes Pfeiferl. So richtig zuträglich ist der meterbreite Abstand der Stimmung nicht.

Am Vormittag schafft es nur ein einziger SPÖ-Spitzenpolitiker zum Rathausplatz: der EU-Abgeordnete Andreas Schieder, der vor zwei Jahren gegen Michael Ludwig als Wiener SPÖ-Chef kandidierte und unterlag. „Am 1. Mai kann man nicht zu Hause bleiben“, sagt Schieder. Ob der Bürgermeister auch komme? „Nein“, sagt er. „Der kann nicht. Der ist doch live im Fernsehen.“

Der SPÖ ist der 1. Mai abhandengekommen. Und sie hat es nicht einmal bemerkt.