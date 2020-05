Maiaufmarsch im Netz: "Wo ist Rendi?" und "Norbert, du musst härter werden"

AK-Chefin Renate Anderl spricht, Gewerkschaftsboss Wolfgang Katzian, Wiens Frauenvorsitzende Marina Hanke.

"Wo ist Pamela Rendi-Wagner?" erkundigt sich jemand um 10.38 Uhr. Nur Geduld.

Eine Rettungssanitäterin und ein Polizist erzählen von ihrem Arbeitsalltag in Zeiten von Corona.

"Kurz und Strache, gehts doch sch*** in Wien werdets ihr nix reißen", reimt ein Facebook-User, der den britischen Schauspieler Daniel Craig als Profilbild gewählt hat. Er bekommt zwei Likes.

Und wird ermahnt: Solche Äußerungen seien einer sozialistischen Partei nicht würdig, schreibt sie. Auch für sie zwei Likes.

Bier vorm Bildschirm statt im Festzelt

Es ist mittlerweile 11 Uhr, und auch die FPÖ startet ihr Live-Event auf Facebook. "Bier hab ich schon in der Hand", schreibt ein Steirer. Die Blauen feiern den Tag der Arbeit üblicherweise in einem vollen Festzelt am Urfahraner Markt in Linz.

Jetzt wird aus einer Druckerei in Niederösterreich eine Sendung von FPÖ-TV übertragen. Der Chef der Druckerei schreit - angesichts des Maschinenlärms im Hintergrund - dass er bald wieder normal seinen Geschäften nachgehen will.

Thema der blauen Live-Show ist: "Wir fordern die Rückkehr zur Normalität".

Es werden blaue Herzerln gepostet - en masse. Grüße aus Tirol, aus Wien, aus Ried im Innkreis. 1.800 Zuschauer zählt die Sendung zu Beginn. Man hat die SPÖ, die zeitgleich Bilder vom Zweiten Weltkrieg und vom zerbombten Wien zeigt, also locker übertrumpft.

"Nie wieder Faschismus", postet drüben bei den Sozialdemokraten jemand. Es ist 11.14 Uhr. Immer noch keine Rendi-Wagner.

Störaktion bei den Roten

ÖGB-Chef Katzian erzählt, wie es über die Jahre nach dem Krieg gelungen sei, das Land gegen neoliberale Strömungen zu verteidigen. Und wie wichtig Solidarität sei. Auf Facebook pflichtet man ihm bei.

Dann, plötzlich: eine Störaktion. "DIE SPÖ WILL UNSERE KINDER TÖTEN", schreibt ein User (oder eine Userin?) der/die Greta Thunberg als Profilbild hat. Er hält der Wiener SPÖ vor, dass sie für die dritte Piste am Wiener Flughafen sei. Das sei klimaschädlich und deshalb tödlich, wie er später erklärt.

Die FPÖ wirbt derweil auf einem anderen Kanal für ihre Petition "gegen den Coronawahnsinn". Solidarität gibt's auch bei den Blauen. Sie posten: "Hab schon unterschrieben!" - "Ich auch!"

"Wann öffnen Solarien?"

Eine Wienerin will wissen: "Wann öffnen Solarien?" Auch eine Störaktion, wenn man so will.

Bei der SPÖ läuft die Doku mittlerweile seit fast einer Stunde. Noch immer keine Rendi. Jener User, der sich nach ihr erkundigt hatte, erhielt nie eine Antwort.

Wieder spricht Katzian. Sagt - mit kämpferischer, starker Stimme - dass jetzt, in der Corona-Krise deutlich geworden sei, dass eine Parole der Wirtschaftsliberalen nicht stimme: "Der Markt regelt gar nichts!" ruft er in die Kamera, so wie er sonst am Rathausplatz in die Menge ruft. "Sondern der Sozialstaat!"

Emotionaler Auftritt Rendis

11.27 Uhr, die SPÖ bringt den Kreisky-Sager mit den Schulden, die ihm weniger schlaflose Nächte bereiten als Arbeitslose. Es schauen nur noch 1.000 User zu.

Und dann: Auftritt Rendi-Wagner. Sie spricht über die Werte Kreiskys. "Viele davon haben wir in den vielen Jahrzehnten der Regierungsverantwortung auch umsetzen können."

Quittiert wird das aus der virtuellen Zuschauermenge mit einem "Vielen Dank!"