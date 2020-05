Der 1. Mai live: "Es wird zu großen Verteilungskämpfen kommen"

Die mit Abstand größte Maiveranstaltung des Landes fällt heuer aus - allerdings nicht ganz ersatzlos. Anstatt auf den Rathausplatz lädt die Wiener SPÖ heuer zur virtuellen Maikundgebung in Form einer Fernsehproduktion.

Diese war Mitte der Woche zum Gutteil bereits aufgenommen, ließen die Sozialdemokraten wissen. Gedreht wurde dabei in historischem Gemeindebau-Ambiente, nämlich im Karl-Marx-Hof. Versprochen wird eine professionelle Produktion - mit wenig überraschenden Protagonisten.

Denn in der Sendung kommen all jene zu Wort, die wohl auch am Rathausplatz dabei gewesen wären. Es sind dies die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke, Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, der Wiener Parteichef und Bürgermeister Michael Ludwig sowie die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner.

Den Beginn machte Michael Ludwig. Er zeigte sich in seinem Büro im Rathaus - zu Beginn mit Maske vor dem Gesicht. "Das zeigt, dass der 1. Mai 2020 anders ist als sonst", sagte er.

Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft brauche es die Sozialdemokratie merh denn je. Sie werde darauf achten, wer die Zeche der Krise zahle. "Es wird zu großen Interessenskonflikten und Verteilungskämpfen kommen", warnte Ludwig.

Die virtuelle 1.-Mai-Feier im Livestream