Wieso der 1. Mai selbst vielen Genossen nicht wichtig ist

Das ist auch die Erwartung bzw. Hoffnung vieler Führungskräfte in der SPÖ.

Ungeachtet der weiterhin bescheidenen Umfragewerte (die SPÖ pendelt bei der Sonntagsfrage je nach Institut und Tag zwischen 16 und 20 Prozent) hofft man auf eine baldige Erholung der Partei – und zwar spätestens ab dem 6. Mai.

An diesem Tag werden die Ergebnisse der Mitgliederbefragung intern wie öffentlich präsentiert. Und bemerkenswerterweise scheint vorerst niemand aus dem Parteivorstand oder -präsidium wirklich Näheres über die Ergebnisse zu wissen.

Zur Erinnerung: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner hat das Votum mit ihrem Verbleib an der Parteispitze verknüpft – eine entsprechende Frage wurde in die Befragung mit aufgenommen, der Vorgang ist in dieser Form bislang so nie passiert in der Partei.

Als wahrscheinlichstes Szenario wird kolportiert, dass die Beteiligung irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent liegt und eine Mehrheit für Rendi-Wagners Verbleib stimmt.

Dass das Rendi-Wagners interne Kritiker langfristig zum Verstummen bringen kann, darf bezweifelt werden.

Keine Kommission

Die zuletzt von Kärntens SPÖ-Chef Peter Kaiser vergangenes Wochenende ins Treffen geführte "Kommission", die das Ergebnis der Umfrage für die Partei interpretieren soll, wird es so jedenfalls nicht geben.

Kaiser, so heißt es gleichlautend aus der Löwelstraße und in den Landesparteien, habe sich unklar ausgedrückt und die Wahlkommission gemeint, die das Ergebnis unmittelbar vor der Sitzung des Parteivorstandes bekannt geben wird. Die Interpretation der Ergebnisse liege dann selbstredend beim Gremium – also beim Parteivorstand.